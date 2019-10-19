مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة يوم الأحد وعون يطمئن المتظاهرين

متظاهرون أمام السراي الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد مجلس الوزراء اللبناني يوم الأحد جلسة، لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.



وأفادت قناة (الميادين) أن وزير المالية اللبناني، قال بعد لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري: إنه تم الاتفاق على الموازنة بدون أي ضريبة أو رسوم جديدة.



من جهته، قال الرئيس اللبناني، ميشيل عون في تغريدة على (تويتر) موجها كلامه للمتظاهرين في عموم لبنان: "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة".



وكان الأمين العام لـ(حزب الله)، حسن نصر الله يوم السبت قال في كلمة له: إن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة وإن البلاد ليس لديها متسع من الوقت لمثل هذه الخطوة نظرا للأزمة الاقتصادية الحادة.



وأضاف: أنه يدعم الحكومة الحالية "ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة" وأن الاحتجاجات تظهر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء ومحدودي الدخل.