شاهد: متظاهرون في لبنان يهتفون ضد حسن نصر الله



وكان نصرالله قد حمّل خلال كلامه "الحكومة مسؤولية الأزمة الحاصلة"، وقال: "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية، لكن حكومة التكنوقراط لن تصمد أسبوعين".



وأضاف "إذا استقالت هذه الحكومة فمن غير المعلوم أن تتشكل الحكومة بسنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق".







وتعمّ لبنان مظاهرات عارمة منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، مطالبين باستقالة الحكومة ورموز النظام.

رام الله - دنيا الوطنهاجم متظاهرون لبنانيون الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، تزامناً مع خطاب ألقاه صباح اليوم السبت.ونشر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فيديو عدد من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، حيث تعالت أصواتهم مطالبين برحيل الطبقة السياسية "الفاسدة" في لبنان، ومنهم السيد نصر الله.وصرخ المتظاهرون قائلين بحسب الفيديو: "كلن كلن كلن، ونصرالله واحد منهن"، كما نقل موقع (لبنانيون ديبايت).