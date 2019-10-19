شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً في قلقيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً في قلقيلية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلاً من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل فهد صالح شتيوي (13 عاماً)، بعد توقيفه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة الرزازة شرق مدينة قلقيلية.

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