قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً في قلقيلية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلاً من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل فهد صالح شتيوي (13 عاماً)، بعد توقيفه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة الرزازة شرق مدينة قلقيلية.