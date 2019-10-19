قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلاً من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل فهد صالح شتيوي (13 عاماً)، بعد توقيفه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة الرزازة شرق مدينة قلقيلية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلاً من مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطفل فهد صالح شتيوي (13 عاماً)، بعد توقيفه قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة الرزازة شرق مدينة قلقيلية.
التعليقات