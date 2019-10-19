"النهضة" تتجه لتعيين شخصية من الحركة ليترأس الحكومة التونسية

شورى حركة النهضة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس مجلس شورى حركة (النهضة) في تونس، عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، أن "الحركة تتجه وبقوة نحو تعيين شخصية من داخلها لترأس الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية (52 مقعدًا من 217)، والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة".



تصريح الهاروني جاء خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة 32 لمجلس شورى الحركة، السبت والأحد، في مدينة الحمامات، لبحث تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية.



وشهدت تونس، في تشرين ثاني/أكتوبر الجاري، انتخابات تشريعة، ودورًا ثانٍ من انتخابات رئاسية أسفر عن فوز المرشح المستقل، أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد (61 عامًا) بالرئاسة، كما نقلت وكالة (الأناضول).



وأضاف الهاروني: أن "النهضة" بدأت اتصالات ومشاورات مع أحزاب وأطراف متواجدة في البرلمان، منها التيار الديمقراطي (22 مقعدًا)، حركة الشعب (16 مقعدًا)، "تحيا تونس" (14 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدًا)، إضافة إلى نواب مستقلين.



وتابع أن "الاتصالات جارية أيضًا مع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، باعتباره شريكًا أساسيًا للنهضة وشريكًا في إدارة الشأن الوطني، إضافة إلى اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)، واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني".