بالفيديو.. الجيش التركي يضبط كميات كبيرة من السلاح في رأس العين







رام الله - دنيا الوطنضبطت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مخزن أسلحة "عائد لوحدات حماية الشعب الكردية" خلال عمليات تمشيط في رأس العين شمال سوريا.وأكدت الوزارة في بيان لها أن المخزن "يضم كميات كبيرة من السلاح والذخيرة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق من اليوم بأن عناصر "وحدات حماية الشعب" و"حزب العمال الكردستاني" ارتكبوا 14 خرقا لاتفاق "المنطقة الآمنة" خلال آخر 36 ساعة، وسط "التزام كامل للقوات المسلحة التركية به".إلى ذلك، قالت وكالة (أناضول): إن القوات الكردية حوّلت خلال الأيام الماضية كنيسة أرمنية إلى مقر لها في مركز مدينة تل أبيض شمالي سوريا.وتوصلت أنقرة وواشنطن يوم الخميس إلى اتفاق يقضي بتعليق عملية "نبع السلام" مؤقتا، وإنشاء "منطقة آمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية في ظرف 120 ساعة.