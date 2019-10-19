"جماعات الهيكل" تُجدد دعواتها لاقتحام المسجد الأقصى غداً

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رام الله - دنيا الوطن

جددت "جماعات الهيكل المزعوم"، اليوم السبت، دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك، غداً الأحد، في اليوم السابع من "عيد العرش" اليهودي.



وذكرت الجماعات في دعواتها التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن عدداً من المستوطنين سيجتمعون غداً عند السادسة صباحا، قرب باب المغاربة، الذي تنفذ عبره الاقتحامات، للاحتفال بأعدادهم الكبيرة التي اقتحمت الأقصى خلال "عيد العرش"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى، منذ بداية "عيد العرش" حتى الخميس الماضي أكثر من 2700 مستوطن.