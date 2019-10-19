جونسون: لن أطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: أنه لن يطلب من بروكسل، إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس العموم البريطاني، إرجاء التصويت على اتفاق (بريكسيت)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: أنه لن يطلب من بروكسل، إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس العموم البريطاني، إرجاء التصويت على اتفاق (بريكسيت)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
يتبع..
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