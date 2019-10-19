دولي

جونسون: لن أطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

جونسون: لن أطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
مجلس العموم البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: أنه لن يطلب من بروكسل، إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس العموم البريطاني، إرجاء التصويت على اتفاق (بريكسيت)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

يتبع..

أخبار ذات صلة

13 قتيلاً على الأقل بانهيار سدّ في منجم للذهب في سيبيريا

13 قتيلاً على الأقل بانهيار سدّ في منجم للذهب في سيبيريا

الجيش الإسرائيلي يعتقل سبعة أشخاص عبروا الحدود من الأردن

الجيش الإسرائيلي يعتقل سبعة أشخاص عبروا الحدود من الأردن

أردوغان: المشكلة ليست بالشعوب العربية بل من يحكم تلك الدول

أردوغان: المشكلة ليست بالشعوب العربية بل من يحكم تلك الدول

نتنياهو يُحذر من تشكيل حكومة تستند إلى القائمة المشتركة

نتنياهو يُحذر من تشكيل حكومة تستند إلى القائمة المشتركة

اشتباكات في مظاهرات ببرشلونة شارك فيها نصف مليون شخص

اشتباكات في مظاهرات ببرشلونة شارك فيها نصف مليون شخص

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني حول (بريكست)

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني حول (بريكست)

بومبيو: إيران قد تُكرّر هجمات (أرامكو) في إسرائيل

بومبيو: إيران قد تُكرّر هجمات (أرامكو) في إسرائيل

خمسة أيام أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة

خمسة أيام أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

الصالح: نُخطط بالتعاون مع الشركاء لملامح مرحلة مقبلة في قطاع الحكم المحلي

الصالح: نُخطط بالتعاون مع الشركاء لملامح مرحلة مقبلة في قطاع الحكم المحلي

وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان على التكاملية للارتقاء بالتعليم

وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان على التكاملية للارتقاء بالتعليم

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب جنوب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب جنوب بيت لحم

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

منوعات

شكى من ألم برقبته فقط.. مرض غريب سبب وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

شكى من ألم برقبته فقط.. مرض غريب سبب وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

عربي واحد بالقائمة.. أكثر 10 رجال وسامة على وجه الكوكب

عربي واحد بالقائمة.. أكثر 10 رجال وسامة على وجه الكوكب

هل طلاق أصالة نصري وطارق العريان بسبب نسرين طافش؟

هل طلاق أصالة نصري وطارق العريان بسبب نسرين طافش؟

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

عربي

قطر: الخلاف العربي الإيراني ليس طائفياً بل من أجل النفوذ

قطر: الخلاف العربي الإيراني ليس طائفياً بل من أجل النفوذ

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان