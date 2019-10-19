جونسون: لن أطلب من بروكسل إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: أنه لن يطلب من بروكسل، إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.يأتي ذلك في وقت قرر فيه مجلس العموم البريطاني، إرجاء التصويت على اتفاق (بريكسيت)، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).