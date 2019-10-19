اللحام: رد فتح على رؤية الفصائل بيد المركزية ومستعدون للانتخابات بقائمة موحدة





وقال اللحام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن حركته ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة بشأن انهاء الانقسام، وأن ذلك التزاماً أعلنت عنه فتح بكل المناسبات، متابعاً: "اتفاق القاهرة 2017 يعالج المرحلة التي وصلنا إليها، وإذا أرادت حماس والفصائل العودة لاتفاق 2005 و2006 فلتتراجع حماس أولاً عن انقلابها بغزة"، وفق تعبيره.





وأضاف اللحام: "لا نقول أن ورقة الفصائل مرفوضة أو سيئة ولكن لا تعالج الأمور بهذا الشكل، وحماس غير معنية بتطبيق اتفاق 2017 والخطوة الأهم هي الذهاب للانتخابات، فالانتخابات تؤسس علاقة الشراكة من خلال برلمان فلسطيني فعال".





وتابع اللحام: "يجب الذهاب للانتخابات، ونأمل بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية بهذا الشأن، والرئيس محمود عباس أكد جهوزية فتح للانتخابات بقائمة موحدة يتم الاتفاق فيها على الأعداد والمحاصصة والأسماء".





وحول المجلس الوطني الفلسطيني، قال اللحام: إن انتخابات المجلس الوطني تمر بتعقيدات كبيرة وتحتاج إلى توافق خاصة في ظل التعقيدات الكبيرة أمام إجرائها.

خاص دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، أن رد حركة فتح على رؤية الفصائل الثمانية للمصالحة مع حركة حماس بيد اللجنة المركزية للحركة.