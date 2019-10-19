شؤون فلسطينية

اللحام: رد فتح على رؤية الفصائل بيد المركزية ومستعدون للانتخابات بقائمة موحدة

اللحام: رد فتح على رؤية الفصائل بيد المركزية ومستعدون للانتخابات بقائمة موحدة
اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، أن رد حركة فتح على رؤية الفصائل الثمانية للمصالحة مع حركة حماس بيد اللجنة المركزية للحركة.

وقال اللحام، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن حركته ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة بشأن انهاء الانقسام، وأن ذلك التزاماً أعلنت عنه فتح بكل المناسبات، متابعاً: "اتفاق القاهرة 2017 يعالج المرحلة التي وصلنا إليها، وإذا أرادت حماس والفصائل العودة لاتفاق 2005 و2006 فلتتراجع حماس أولاً عن انقلابها بغزة"، وفق تعبيره.

وأضاف اللحام: "لا نقول أن ورقة الفصائل مرفوضة أو سيئة ولكن لا تعالج الأمور بهذا الشكل، وحماس غير معنية بتطبيق اتفاق 2017 والخطوة الأهم هي الذهاب للانتخابات، فالانتخابات تؤسس علاقة الشراكة من خلال برلمان فلسطيني فعال".

وتابع اللحام: "يجب الذهاب للانتخابات، ونأمل بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية بهذا الشأن، والرئيس محمود عباس أكد جهوزية فتح للانتخابات بقائمة موحدة يتم الاتفاق فيها على الأعداد والمحاصصة والأسماء".

وحول المجلس الوطني الفلسطيني، قال اللحام: إن انتخابات المجلس الوطني تمر بتعقيدات كبيرة وتحتاج إلى توافق خاصة في ظل التعقيدات الكبيرة أمام إجرائها. 

أخبار ذات صلة

حماس: عدم رد فتح على رؤية الفصائل يعكس حالة العزلة التي تعيشها

حماس: عدم رد فتح على رؤية الفصائل يعكس حالة العزلة التي تعيشها

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تُصدر توضيحاً بشأن التحويلات الطبية لمصر

السفارة الفلسطينية بالقاهرة تُصدر توضيحاً بشأن التحويلات الطبية لمصر

حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

بعد إعلان الصحة بغزة مقترح حظر المضادات الحيوية.. فلسطينيون يُطورون تطبيقاً جديداً حولها

بعد إعلان الصحة بغزة مقترح حظر المضادات الحيوية.. فلسطينيون يُطورون تطبيقاً جديداً حولها

الصالح: نُخطط بالتعاون مع الشركاء لملامح مرحلة مقبلة في قطاع الحكم المحلي

الصالح: نُخطط بالتعاون مع الشركاء لملامح مرحلة مقبلة في قطاع الحكم المحلي

وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان على التكاملية للارتقاء بالتعليم

وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان على التكاملية للارتقاء بالتعليم

لماذا يرتدي الغزّي &#34;البورنو&#34; الملابس العسكرية على مدار 26 عامًا؟

لماذا يرتدي الغزّي "البورنو" الملابس العسكرية على مدار 26 عامًا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

الصالح: نُخطط بالتعاون مع الشركاء لملامح مرحلة مقبلة في قطاع الحكم المحلي

الصالح: نُخطط بالتعاون مع الشركاء لملامح مرحلة مقبلة في قطاع الحكم المحلي

وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان على التكاملية للارتقاء بالتعليم

وزيرا التربية والتعليم العالي يؤكدان على التكاملية للارتقاء بالتعليم

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب جنوب بيت لحم

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب جنوب بيت لحم

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

منوعات

شكى من ألم برقبته فقط.. مرض غريب سبب وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

شكى من ألم برقبته فقط.. مرض غريب سبب وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

عربي واحد بالقائمة.. أكثر 10 رجال وسامة على وجه الكوكب

عربي واحد بالقائمة.. أكثر 10 رجال وسامة على وجه الكوكب

هل طلاق أصالة نصري وطارق العريان بسبب نسرين طافش؟

هل طلاق أصالة نصري وطارق العريان بسبب نسرين طافش؟

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

عربي

قطر: الخلاف العربي الإيراني ليس طائفياً بل من أجل النفوذ

قطر: الخلاف العربي الإيراني ليس طائفياً بل من أجل النفوذ

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان