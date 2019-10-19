حماس: عدم رد فتح على رؤية الفصائل يعكس حالة العزلة التي تعيشها

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن موقف حركته من رؤية الفصائل الفلسطينية الثمانية للمصالحة مع حركة فتح لا يزال قائماً.



وأضاف القانوع، في تصريحات تلفزيونية: "لن نتراجع عن موقفنا أو نغادر مربع تحقيق الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة، وعدم رد حركة فتح ورئيسها محمود عباس على مبادرة الفصائل يعكس حالة العزلة الوطنية التي يعيشها وسياسة التفرد والاستبداد التي يمارسها"، وفق تعبيره.



وتابع القانوع: "مطلوب من الكل الوطني وأحرار شعبنا الفلسطيني ممارسة ضغطاً على قيادة حركة فتح للموافقة على مبادرة الفصائل والنزول لرغبة شعبنا بتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أن حماس ترحب بزيارة رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في أي وقت.



وأكمل القانوع: "ستبلغ حنا ناصر بموقفنا الثابت وأننا على إجراء الانتخابات وحريصون على أن يسبقها حالة من التوافق لضمان نجاحها".



رام الله - دنيا الوطن