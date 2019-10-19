حماس توجه رسالة بشأن إسناد الأسرى المضربين عن الطعام

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة حماس، اليوم السبت، لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، ودعم الفعاليات المتضامنة معهم، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، حتى ينالوا حريتهم.



وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي،: "نحي صمود أسرانا البواسل المضربين عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري الظالم في سجون الاحتلال الصهيوني، الذين يخوضون معركة كرامتهم بامعائهم الخاوية".



واعتبر أن الاعتقال الإداري هو جريمة بشعة ومخالفة للقوانين الدولية، تضاف للجريمة الأساسية المتمثلة باعتقال الاحتلال للفلسطينيين، وهو ما يتطلب موقفاً جاداً من المؤسسات الدولية، ومعاقبة الاحتلال على هذه الجريمة.