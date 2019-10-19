إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداءات للمستوطنين على المزارعين في قرية بورين بنابلس

وكان مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قد اعتدوا في وقت سابق من اليوم، على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.





وأفاد رئيس المجلس للجبعة ذياب مشاعلة، بأن عشرات المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة "واد الخنزير" والحيلة القريبتين من مستوطنة "بيت عاين"، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بالاعتداء على المنازل والممتلكات، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).





وقال مشاعلة: "إن قوات الاحتلال تحتجز في هذه الأثناء الباص الذي يقل المتضامنين الأجانب".



