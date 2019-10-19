مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون ومتضامنين أجانب في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس الجبعة، ذياب مشاعلة، أن عشرات المستوطنين، هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة "وادي الخنزير" والحيلة القريبتين من مستوطنة (بيت عاين)، ورشقوهم بالحجارة، وقاموا بالاعتداء على المنازل والممتلكات، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.



وأضاف مشاعلة، أن قوات الاحتلال، تحتجز في هذه الأثناء الباص الذي يُقل المتضامنين الأجانب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يذكر، أن قرية الجبعة، تتعرض لهجمات متكررة من قبل المستوطنين، خاصة في الموسم الحالي للزيتون.