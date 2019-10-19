شؤون فلسطينية

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

ستة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل ستة أسرى فلسطينيين معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، في ظروف قاسية وخطيرة.

وقالت مصادر، إن أقدم الأسرى المضربين الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل، وهو يخوض الإضراب منذ 98 يوماً متواصلة.

كما ويواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق حسين قعدان (46 عامًا) من مدينة جنين إضرابه المفتوح لليوم الـ 81 تواليًا.

وبين المصادر، أن الأسير إسماعيل أحمد علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس بالقدس يخوض إضرابًا عن الطعام منذ 89 يوماً متتالية؛ احتجاجاً على اعتقاله الاداري، وهو أسير سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال، ويرسف في مستشفى "الرملة"، ويعاني من هبوط حاد في دقات القلب التي وصلت نسبتها إلى 25 %، وضعف في عضلة القلب، وآلام في الكلى.
 
كذلك يواصل الأسير مصعب توفيق الهندي (29 عاماً) من بلدة تل في محافظة نابلس، الإضراب عن الطعام منذ 22يوماً، بعد إصدار أمر إداري بحقه، حيث إنه أسير محرر أعيد اعتقاله في الرابع من سبتمبر الماضي، وكان أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، معظمها تحت الاعتقال الإداري.

وفي السياق، يخوض الأسير المحرر المعاد اعتقاله أحمد عمر زهران (42 عاماً) من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، الإضراب منذ 22 يوماً، بعد أن نكث الاحتلال بوعده له خلال بإطلاق سراحه في أكتوبر بعد أن خاض إضرابا عن الطعام في يوليو الماضي استمر 38 يوماً متتالية، وجدد له الإداري مرة ثالثة.

كما وتخوض الأسيرة الأردنية هبة اللبدي (24 عاماً)، إضرابا عن الطعام منذ 26 يوماً بعد إصدار أمر اعتقال إداري بحقها، وهي معتقلة منذ 20/8/2019 خلال وصولها برفقه والدتها لمعبر الكرامة، ورفضت مخابرات الاحتلال إطلاق سراحها وثبتت الإداري بحقها 5 أشهر.

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