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الجيش اللبناني يُوجه دعوة للمتظاهرين والحريري يُجري اتصالات مكثفة

الجيش اللبناني يُوجه دعوة للمتظاهرين والحريري يُجري اتصالات مكثفة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الجيش اللبناني المتظاهرين، للتعبير عن مواقفهم بشكل سلمي، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك، مؤكداً على تضامنه الكامل مع مطالب المتظاهرين.

كما دعا المتظاهرين إلى التجاوب مع القوى الأمنية، وتسهيل أمور المواطنين، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الوزراء سعد الحريري، اتصالات مع مختلف القوى، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسبل معالجة الأزمة الحالية.

وعمّت مناطق متفرقة في لبنان مسيرات عارمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادي والمعيشية في البلاد، مطالبين باستقالة الحكومة ورموز النظام.

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