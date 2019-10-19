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قطر: الخلاف العربي الإيراني ليس طائفياً بل من أجل النفوذ

قطر: الخلاف العربي الإيراني ليس طائفياً بل من أجل النفوذ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر: إنها على قناعة بأن الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية لا يحمل طابعاً طائفياً وقابلاً للتسوية عبر الحوار.

وأضافت الخاطر، أثناء مشاركتها في جلسة نقاشية عقدت ضمن إطار مؤتمر بوخارست الذي يحمل عنوان "الشرق الأوسط: "هل لا زلنا نبحث عن الحل؟"، وذلك رداً على سؤال عن طبيعة الخلاف بين إيران وبعض الدول العربية: "الخلاف ليس طائفياً بطبيعته كما يعتقد البعض، وإنما هو خلاف على النفوذ والتأثير بين قطبين مختلفين في المنطقة"، وفق الموقع الرسمي للوزارة.

وشددت الخاطر على ضرورة حل هذا الخلاف عبر الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن "مشاكل المنطقة تتطلب وجود إرادة داخلية مستقلة لدى دولها تمثل مصالحها الجماعية وتفصل حسابات اللاعبين الدوليين"، لافتةً إلى أن "القدرة على تقييم المشاكل وإدارتها بنجاعة ستزداد عندما تُنزع الحسابات الأخرى من المعادلة".

وذكرت الخاطر أن أسباب مشاكل المنطقة متعددة، ومنها عدم وجود مؤسسات تحمي الحريات المدنية، والنسبة العالية من الأمية والبطالة، وعدم وجود تمكين اقتصادي، قائلةً: "الجميع يبحث عن حلول لهذه المشاكل، كالمنظمات الدولية، والجهات غير الحكومية، واللاعبين المؤثرين في المنطقة وفي العالم، ولكن في معزل عن بعضهم البعض".

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