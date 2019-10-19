شؤون فلسطينية

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيس جهاز الإحصاء المركزي، علا عوض: إن مهرجاناً سيتم تنظيمه يوم غد، احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء في رام الله، بمشاركة خبراء في علم البيانات لأهميتها في تنمية وتطور المجتمع.

وأشارت إلى أن المهرجان، سيشهد توقيع اتفاقية دراسة لمدة عام لبرنامج تطبيقي بين جامعتي (العربية الأمريكية) و(هارفارد) لتغطي 50 طالباً لـ (ثلاثة أعوام)، لدراسة علم البيانات.

وأضافت عوض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 65 % من الشعب الفلسطيني تحت سن (18 عاماً) وهذا يستدعي تطوير علم البيانات للاستثمار في الإنسان لارتباطه بالتنمية في الزراعة والاتصالات والتجارة.

وأشارت إلى أن جهاز الإحصاء المركزي، يسعى لزيادة التشبيك مع الجامعات والقطاعين العام والخاص؛ للاستفادة من البيانات في خططها المستقبلية، وزيادة معرفة طلبة المدارس.

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