مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء



وأضافت عوض في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 65 % من الشعب الفلسطيني تحت سن (18 عاماً) وهذا يستدعي تطوير علم البيانات للاستثمار في الإنسان لارتباطه بالتنمية في الزراعة والاتصالات والتجارة.





وأشارت إلى أن جهاز الإحصاء المركزي، يسعى لزيادة التشبيك مع الجامعات والقطاعين العام والخاص؛ للاستفادة من البيانات في خططها المستقبلية، وزيادة معرفة طلبة المدارس.

وأشارت إلى أن المهرجان، سيشهد توقيع اتفاقية دراسة لمدة عام لبرنامج تطبيقي بين جامعتي (العربية الأمريكية) و(هارفارد) لتغطي 50 طالباً لـ (ثلاثة أعوام)، لدراسة علم البيانات.