وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي- الفلسطيني، والذي سيُعقد اليوم في أريحا وغداً في نابلس، موضحاً أن هذا المؤتمر مهم جداً لتعزيز اللامركزية في البلديات والهيئات المحلية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن مؤتمر التعاون اللامركزي يفتح المجال أمام أعضاء البلديات الفرنسية؛ لرؤية ما يجري على الأرض الفلسطينية من استيطان ومصادرة للأراضي والموارد الحيوية.



وأوضح الصالح: أن 96 اتفاقية توأمة موقعة بين البلديات الفرنسية والفلسطينية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات جديدة في هذا المؤتمر مع البلديات التي لم توقع اتفاقيات من قبل.