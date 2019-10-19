وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي- الفلسطيني، والذي سيُعقد اليوم في أريحا وغداً في نابلس، موضحاً أن هذا المؤتمر مهم جداً لتعزيز اللامركزية في البلديات والهيئات المحلية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن مؤتمر التعاون اللامركزي يفتح المجال أمام أعضاء البلديات الفرنسية؛ لرؤية ما يجري على الأرض الفلسطينية من استيطان ومصادرة للأراضي والموارد الحيوية.
وأوضح الصالح: أن 96 اتفاقية توأمة موقعة بين البلديات الفرنسية والفلسطينية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات جديدة في هذا المؤتمر مع البلديات التي لم توقع اتفاقيات من قبل.
أكد وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي- الفلسطيني، والذي سيُعقد اليوم في أريحا وغداً في نابلس، موضحاً أن هذا المؤتمر مهم جداً لتعزيز اللامركزية في البلديات والهيئات المحلية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن مؤتمر التعاون اللامركزي يفتح المجال أمام أعضاء البلديات الفرنسية؛ لرؤية ما يجري على الأرض الفلسطينية من استيطان ومصادرة للأراضي والموارد الحيوية.
وأوضح الصالح: أن 96 اتفاقية توأمة موقعة بين البلديات الفرنسية والفلسطينية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات جديدة في هذا المؤتمر مع البلديات التي لم توقع اتفاقيات من قبل.
التعليقات