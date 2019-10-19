شاهد: منهاج فلسطين مُحرّف في القدس.. ووزارة التعليم تُوضح









خاص دنيا الوطن - أحمد العشيحمل منهاج التنشئة الوطنية والاجتماعية للصف الرابع، في مدينة القدس، أفكاراً تدعو للتعايش بين فلسطين وإسرائيل، والتعايش الاقتصادي والسلام بين الطرفين.وعلقت وزارة التربية والتعليم العالي، على هذا المنهاج، وأكدت أنه منهاج فلسطيني، ولكن تم تحريفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفي بعض المدارس، وليس جميعها.وأكد ثروت زيد، مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم العالي، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الاحتلال الإسرائيلي، زور مجموعة من الكتب في القدس السنة الماضية، لافتاً إلى أن هذا المنهاج، هو من ضمن الكتب المحرفة.وقال زيد: "في بعض المدارس التابعة لبلدية القدس، يدرسون هذا الكتاب، كأنهم مستفيدون بوجود الاحتلال، حيث إن هذا الكتاب هو كتاب فلسطيني، ولكن تم تحريفه، فأصبحوا يضعون فلسطين واسرائيل بدلاً من فلسطين فقط، وبدل النشيد الوطني فدائي أصبحوا يضعون سيارتي الحمراء، وألغوا صوراً لها علاقة بالجدار، وإزالة صور لها علاقة بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وبالتالي هذا يعتبر عملية تزوير في الرواية الفلسطينية".وأضاف زيد: "كتاب التنشئة الوطنية والاجتماعية المزور موجود في منطقة سور باهر بالقدس، وهو عبارة عن كتاب مدرسي فلسطيني أصلي موجود في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ولكن تم تحريفه في بعض مدارس القدس، وليس جميعها، من قبل الاحتلال".