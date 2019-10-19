شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي استشهاد فلسطيني، وإصابة المئات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أصيب أربعة إسرائيليين بجراح، وذلك ضمن 45 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها عشرات الزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة وعملية طعن إطلاق نار في ثلاث مناطق.

ففي يوم أمس الجمعة، استشهد الشاب رعد ماجد محمد البحري (25 سنة)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وأصيب حوالي 69 فلسطينياً بينهم 18 بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، فيما أصيب جندي بزجاجة حارقة في مواجهات العيساوية بالقدس، كما ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على قوات الاحتلال شرقي جباليا، شمال قطاع غزة، وشرقي مخيم البريج، شرقي خانيونس، وشرقي رفح، والعيساوية، وذلك ضمن 13 مواجهة، تخللها تفجير عبوات ناسفة في مخيم عايدة، وعزون.

ويوم الخميس، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المطاطي، وثلاث إصابات رضوض، وعشرات حالات الاختناق، فيما أصيب ثلاثة من جنود الاحتلال بالحجارة في مواجهات ترمسعيا، كما ألقى شبان فلسطينيون عبوتهم الناسفة تجاه جنود الاحتلال في بيت أمر، وذلك ضمن ست مواجهات.

فيما أحصيت الأربعاء خمس إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، و34 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، ضمن ثماني مواجهات، تخللها إطلاق زجاجات حارقة في باب الزاوية، محيط قبر يوسف، ومخيم الأمعري، إضافة لعبوة ناسفة في قبة راحيل.

كما وشهد منتصف الأسبوع، إصابة فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، وذلك ضمن أربع مواجهات، تخللها إلقاء زجاجة حارقة في شارع الأنفاق.

ويوم الاثنين الماضي، أصيب أربعة فلسطينيين بالرضوض، وذلك ضمن أربع مواجهات.

ويوم الأحد، أصيب فلسطيني بالرضوض خلال مواجهات في الضفة الغربية، فيما ألقى مجموعة من الشبان عدة زجاجات حارقة تجاه جنود الاحتلال في بيتونيا، وذلك ضمن أربع مواجهات تخللها تفجير عبوة ناسفة في منطقة محيط مستوطنة (بيت إيل).

أما السبت، فقد أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرضوض، وأحصيت ست مواجهات، تخللها إطلاق نار في برج عسكري قرب مدينة طولكرم، ومستوطنة (حفوت جلعاد)، إضافة لإلقاء زجاجة حارقة في رام الله، وعبوة ناسفة في معسكر "قبة راحيل" مسجد بلال.

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