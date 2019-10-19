شؤون فلسطينية

كشف تفاصيل لقاء وفد من حماس بنائب وزير الخارجية الروسي

كشف تفاصيل لقاء وفد من حماس بنائب وزير الخارجية الروسي
وفد من حماس في روسيا - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة د. موسى أبو مرزوق، صباح اليوم، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى الدوحة، نور محمد خولوف.

ووضع وفد الحركة، الذي ضم عضو المكتب السياسي، عزت الرشق، وممثل الحركة لدى موسكو، بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية.

وأكد الوفد موقف حماس من مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية، وحرصها على التعاطي معها بإيجابية ومرونة، كما أكد حرص حماس على التعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني.

وبيّن وفد الحركة أن موقف الحركة من عقد الانتخابات هو الموقف المنسجم مع المزاج العام الفلسطيني، بأن تكون انتخابات شاملة ومتزامنة.

وبحث الوفد خلال اللقاء تطورات مسيرة العودة الكبرى، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء، الآراء حول التطورات الإقليمية، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.

بدوره، أكد بوغدانوف أهمية الوحدة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية، مشيراً إلى أن موقف روسيا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني الصديق على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد على تقديم روسيا الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

&#34;الديمقراطية&#34; تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الأسير أحمد غنام يُصارع الموت على أسرّة (سجن الرملة)

الأسير أحمد غنام يُصارع الموت على أسرّة (سجن الرملة)

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

&#34;الديمقراطية&#34; تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الأسير أحمد غنام يُصارع الموت على أسرّة (سجن الرملة)

الأسير أحمد غنام يُصارع الموت على أسرّة (سجن الرملة)

منوعات

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة &#34;الحدث&#34; في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة "الحدث" في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

عربي

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح