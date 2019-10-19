كشف تفاصيل لقاء وفد من حماس بنائب وزير الخارجية الروسي

وفد من حماس في روسيا - ارشيف

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة د. موسى أبو مرزوق، صباح اليوم، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى الدوحة، نور محمد خولوف.



ووضع وفد الحركة، الذي ضم عضو المكتب السياسي، عزت الرشق، وممثل الحركة لدى موسكو، بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية.



وأكد الوفد موقف حماس من مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية، وحرصها على التعاطي معها بإيجابية ومرونة، كما أكد حرص حماس على التعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني.



وبيّن وفد الحركة أن موقف الحركة من عقد الانتخابات هو الموقف المنسجم مع المزاج العام الفلسطيني، بأن تكون انتخابات شاملة ومتزامنة.



وبحث الوفد خلال اللقاء تطورات مسيرة العودة الكبرى، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يحياها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.



وتبادل الجانبان خلال اللقاء، الآراء حول التطورات الإقليمية، وفق ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.



بدوره، أكد بوغدانوف أهمية الوحدة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية، مشيراً إلى أن موقف روسيا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني الصديق على أساس قرارات الشرعية الدولية.



كما أكد على تقديم روسيا الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.