شؤون فلسطينية

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام
النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الإعداد الجيد للانتخابات العامة الفلسطينية، والتوافق على كل مراحل إجرائها، ووضع الآليات التي تضمن نزاهتها، هو صمام أمان نجاحها.

وأشار الخضري في تصريح وصل "دنيا الوطن" اليوم السبت 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أن نجاح الانتخابات العامة يعني فعلياً إنهاء الانقسام، وفتح صفحة جديدة من الشراكة، لاستثمار كل الطاقات وتسخيرها لصالح شعبنا الفلسطيني.

وقال: "شعبنا الفلسطيني يتوق للحظة الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ليمارس حقه الدستوري في اختيار الرئيس والمجلس التشريعي، لطي سنوات مضت، وانقسام خطير، حال دون إجراء هذه الانتخابات، وأضعف الواقع الفلسطيني في ظل انقسام حتى في الرؤية من المؤسسات المنتخبة وشرعيتها".

وأشار الخضري إلى صورة الوضع الفلسطيني الصعب جداً، سواء في القدس التي تتعرض للتهويد المستمر والحفريات والاقتحامات والاعتداءات، والضفة الغربية المُقسمة بفعل الحواجز وجدار الفصل العنصري، وغول الاستيطان وسرقة الأرض، وغزة التي تعاني الحصار والإغلاق منذ 13 عاماً، وتقترب من العام 2020 حيث تصبح غير قابلة للحياة وفق تقديرات أممية".

وشدد على أن هذا الحال المأساوي والتحديات الكبيرة والخطيرة، تتطلب سرعة التحرك لإنقاذ شعبنا وقضيتنا العادلة، فلا مجال للانتظار لحظة واحدة دون التقدم نحو الوحدة والشراكة في تحمل المسؤولية.

وذكّر الخضري بضرورة استلهام التجربة التونسية ونجاحها، وأنها يجب أن تشكل قوة دفع حقيقية نحو العمل لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، وإفراز مؤسسة موحدة رئاسة ومجلس تشريعي ومن ثم حكومة، يمارسوا دورهم المناط بهم في خدمة شعبهم والعمل على خلاصه من الحصار والاحتلال والعدوان المستمر.

وقال: "يجب أن نعمل ويعمل معنا كل أحرار العالم على ترجمة حقنا المشروع في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، رغم كل المعيقات".

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