الرئيس عباس يؤكد على دور جهاز "الإحصاء" بشأن عمل لجنة الانتخابات المركزية

أكد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، على ضرورة أن يعمل الجهاز المركزي للإحصاء، على توفير كل ما يلزم من بيانات وإحصاءات للجنة الانتخابات المركزية، لتقوم بدورها في التحضير الجيد لإجراء الانتخابات العامة.



جاء ذلك، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، علا عوض.



وتسلم الرئيس عباس من عوض، نسخة من كتاب القدس الإحصائي السنوي للعام 2019، الذي يختص بمدينة القدس وبياناتها.



وأثنى على عمل جهاز الإحصاء، والدور الكبير الذي يقوم به؛ لتوفير البيانات والإحصاءات لصانع القرار الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطن