شؤون فلسطينية

50 من محرري صفقة "وفاء الأحرار" لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال

50 من محرري صفقة "وفاء الأحرار" لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال
صفقة وفاء الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، في ذكرى مرور ثمانية أعوام على صفقة "وفاء الأحرار"، باأن الاحتلال لا يزال يعتقل 50 أسيراً محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2011، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيراً للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" بانه رغم مرور ما يزيد عن 5 أعوام ونصف على قيام الاحتلال بخرق بنود الصفقة، وإعادة اعتقال العشرات من المحررين بعد عملية الخليل حزيران/ يونيو 2014، إلَّا أن الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة المصرية، والتي رعت الصفقة بشكل مباشر، لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة.

واعتبر الأشقر بأن كل الأبواب لإنهاء هذا الملف بشكل سلمى قد أغلقت، ولم يعد أمامهم سوى انتظار صفقة قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة، التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة، تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال حول صفقة جديدة قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة الأولى.

وبين أن الاحتلال، أعاد الأحكام السابقة لكل الأسرى المحررين، الذين لا زالوا مختطفين وعددهم (50) أسيراً، وهى أحكام عالية أو بالمؤبدات، مشيراً إلى أن الاحتلال فرض أحكاماً مخففة لعدة سنوات على عدد من الأسرى بداية الأمر، وبعد أن انتهت محكومياتهم، رفض إطلاق سراحهم، وأعاد لهم الأحكام السابقة، وفى مقدمتهم عميد الأسرى نائل البرغوتي، بالسجن لمدة 30 شهراً، وبعد أن انتهت أعاد حكمه السابق بالسجن المؤبد.

ونوه الأشقر إلى أن اعتقال محررين صفقة "وفاء الأحرار" لم يكن مرتبطاً بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم، بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين، تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) منهم دفعة واحدة، أطلق سراح 24 منهم، بينما لا يزال (50) منهم رهن الاعتقال.

وجدد أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية، والتي ترعى اتفاق المصالحة الفلسطينية بصفتها الراعي الأساسي للصفقة، التدخل للإفراج عن محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى، وإلغاء كل الأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم، كما شدد على حركة (حماس) أن تُصر على إطلاق سراح كل محرري الصفقة، قبل الخوض في أي حديث عن صفقة جديدة.

أخبار ذات صلة

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

&#34;الديمقراطية&#34; تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

كشف تفاصيل لقاء وفد من حماس بنائب وزير الخارجية الروسي

كشف تفاصيل لقاء وفد من حماس بنائب وزير الخارجية الروسي

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

مهرجان في رام الله غداً احتفاءً باليوم العالمي للإحصاء

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

وزير الحكم المحلي يُؤكد على أهمية مؤتمر التعاون اللامركزي الفرنسي الفلسطيني

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

الرجوب يطلع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والشيخ الصباح على واقع الرياضة الفلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة أربعة إسرائيليين وعدة عمليات و45 مواجهة

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

جمعية المستهلك: سنتوجه للقضاء لمنع التغول بأسعار لحوم العجول

&#34;الديمقراطية&#34; تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

"الديمقراطية" تُطالب اللجنة التنفيذية بكشف مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الخضري: نجاح الانتخابات العامة الفلسطينية يعني إنهاء الانقسام

الأسير أحمد غنام يُصارع الموت على أسرّة (سجن الرملة)

الأسير أحمد غنام يُصارع الموت على أسرّة (سجن الرملة)

منوعات

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة &#34;الحدث&#34; في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة "الحدث" في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

عربي

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح