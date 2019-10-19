شؤون فلسطينية

لماذا تمنع إسرائيل تصدير البطاطا من قطاع غزة؟

لماذا تمنع إسرائيل تصدير البطاطا من قطاع غزة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد ابراهيم غبن، عضو الجمعية التعاونية الزراعية لمزارعي التوت الأرضي، والخضار، والزهور في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، يرفض استيراد عدة سلع من الخضار من قطاع غزة للاسواق الإسرائيلية.

وأشار غبن في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الاحتلال يمنع استيراد البطاطا، والبندورة، والخيار، والبصل، من قطاع غزة للأسواق الإسرائيلية، فيما يسمح فقط باستيراد الفراولة إلى أسواق الضفة الغربية فقط.

وفي السياق، أرجع غبن، سبب منع الاحتلال تصدير البطاطا، إلى أنها تحتوي على الرمال الكثيرة، وأن الاحتلال يخشى من تساقط هذه الرمال، والتي قد تؤدي إلى جلب الأمراض لهم، مشيراً إلى أنه في المرة الوحيدة التي تم فيها تصدير البطاطا، كانت خالية تماماً من الرمال.

أما حول سبب منع تصدير البندورة والخيار والبصل إلى الأسواق الإسرائيلية، فإن المزارعين، يدعون بأن هناك اكتفاء ذاتياً في الأسواق من هذه السلع، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى استيراد البضائع من قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالفراولة، أكد عضو الجمعة التعاونية الزراعية لمزارعي التوت الأرضي والخضار والزهور، أن الاحتلال يسمح بتصدير الفراولة فقط إلى أسواق الضفة الغربية، ويمنع تصديرها إلى الأسواق الإسرائيلية، وذلك بنفس سبب عدم تصدير البندورة والخيار والبصل، أن هناك اكتفاء ذاتياً منها.

ونوه غبن، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، هدد المزارعين، بأنه إذا تم تصدير أي حبة فراولة من قطاع غزة إلى الأسواق الإسرائيلية، فإنه سيتم إغلاق المعابر.

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