13 قتيلاً على الأقل بانهيار سدّ في منجم للذهب في سيبيريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم السبت، مقتل 13 شخصاً، في انهيار سدّ في منجم للذهب في منطقة راسنويارسك في سيبيريا.



وقالت فرق الإنقاذ: إن الحادث أوقع عدداً كبيراً من الجرحى، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى، وفق وكالة (وفا).