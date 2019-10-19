13 قتيلاً على الأقل بانهيار سدّ في منجم للذهب في سيبيريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم السبت، مقتل 13 شخصاً، في انهيار سدّ في منجم للذهب في منطقة راسنويارسك في سيبيريا.
وقالت فرق الإنقاذ: إن الحادث أوقع عدداً كبيراً من الجرحى، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى، وفق وكالة (وفا).
أعلنت وزارة الحالات الطارئة الروسية، اليوم السبت، مقتل 13 شخصاً، في انهيار سدّ في منجم للذهب في منطقة راسنويارسك في سيبيريا.
وقالت فرق الإنقاذ: إن الحادث أوقع عدداً كبيراً من الجرحى، تم نقل 14 منهم إلى المستشفى، وفق وكالة (وفا).
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