عربي

"رجّع المايك للحجة" بعد عامين.. لبنانية تُواجه عناصر من الجيش اللبناني والنهاية "غريبة"

"رجّع المايك للحجة" بعد عامين.. لبنانية تُواجه عناصر من الجيش اللبناني والنهاية "غريبة"
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
في نفس البلد، في لبنان، سلّمت مُسنة فلسطينية لاجئة "المايك" لأخرى مُواطنة، ليعترضوا بنفس الطريقة على السياسات المُجحفة بحقهم.

فقبل عامين، حين أضحكت الحاجة الفلسطينية شعبها في أوج مآسيه، وطلبت الميكرفون من مُنظمي مسيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة القدس عاصمةً لإسرائيل؛ لتهتف ضد "العرب" إلى أن خانها التعبير أو لم تكفها الكلمات السابقة، لتقول جُملتها الشهيرة التي احتوت ألفاظاً نابية، وقام آنذاك أحد مُنظمي المسيرة، وسارع فوراً بسحب (المايك) من السيدة فور نطقها للكلمة الخارجة، ما جعل النشطاء يغضبون ويُطلقون هاشتاغ #خطيئة_سحب_المايك، و#رجعو_المايك للحجة.

هاهو المايك عاد إلى "حجة" أخرى لبنانية، ظهرت بفيديو عفوي أثناء المشاركة في التظاهرات التي تعم لبنان، ونزلت إلى شوارع العاصمة بيروت للمطالبة بـ"إسقاط النظام" وسط المتظاهرين.

 


ووجهت "الحجة" كلامها لعناصر من الجيش اللبناني قائلة: "نريد أن نتحرر من كل شيء"، واقتربت منهم قائلة: "إذا كنتم فعلاً لبنانيين ووطنيين، أطلقوا علينا النار، نريد المرور إلى الداخل، لا تنظر إلي هكذا".

واستطردت كلامها لعناصر الجيش: "هل ستبقون صامتين؟ لقد جوعوكم، لا يعطونكم نقوداً، لماذا أنتم صامتون لا أستطيع فهمكم، ستُحالون إلى التقاعد، فهل تعتقدون أن نبيه بري سيعطيكم نقوداً؟ أو سعد الحريري أو نصر الله؟ أو باسيل اللص؟ إنهم يسرقونكم".

واستمرت السيدة اللبنانية بتوجيه كلامها لأحد العناصر الذي استمر ملتزماً بصمته: "لا تستطيعون ضرب إسرائيل برصاصة واحدة، بينما تضربون الشعب أحياناً، إسرائيل عدوتكم ولسنا نحن، يجب أن تحكموا أنتم البلد بهذا الوقت".

واستفز صمت عُنصر الجيش السيدة، فطلبت منه أن يرد، لكنه اكتفى بابتسامة، فسألته: "هل أنت خائف من نصر الله، فليضربنا بالرصاص لا بأس، على القليل سنموت فداءً لأرضنا، انظر إلى الشعب الفلسطيني، يموتون من أجل شجرة زيتون، فما بالك بوطن وأرض؟ إذا لم يكن لديك أرض، فليس لديك وطن".

أما المثير للإعجاب في نهاية الموقف، حين بدأت السيدة والحشد حولها بالهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام"، قام عُنصر الجيش الذي كانت تُوجه له الكلام بطبع قُبلة على جبينها، وكأنها رسالة لطمأنتها بأنهم معها، وأنهم أمنها وأمانها.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

منظمة حقوقية عربية تحذر السلطات اللبنانية من قمع الاحتجاجات الشعبية بلبنان

منظمة حقوقية عربية تحذر السلطات اللبنانية من قمع الاحتجاجات الشعبية بلبنان

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

50 من محرري صفقة &#34;وفاء الأحرار&#34; لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال

50 من محرري صفقة "وفاء الأحرار" لا زالوا معتقلين لدى الاحتلال

الأيام التعريفية للمنظمتين الإسلامية والعربية تتبنى كرسي (ألكسو) للقدس وزيادة منح طلبة فلسطين

الأيام التعريفية للمنظمتين الإسلامية والعربية تتبنى كرسي (ألكسو) للقدس وزيادة منح طلبة فلسطين

الإعلام الإسرائيلي: رصد هدف مشبوه شمال قطاع غزة

الإعلام الإسرائيلي: رصد هدف مشبوه شمال قطاع غزة

السقا: البيئة الاقتصادية بالقطاع الخاص في غزة هشة

السقا: البيئة الاقتصادية بالقطاع الخاص في غزة هشة

قوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من عايدة وتنفذ عدة مداهمات في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من عايدة وتنفذ عدة مداهمات في الضفة

نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت

نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب

محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب

منوعات

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة &#34;الحدث&#34; في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة "الحدث" في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

عربي

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح