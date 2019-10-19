السقا: البيئة الاقتصادية بالقطاع الخاص في غزة هشة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الدكتور لؤي السقا، خبير الاقتصاد والعلاقات الدولية، اليوم، السبت، من استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة، وهشاشة القطاع الخاص.



وقال السقا في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن زيادة البطالة والفقر واليأس والإحباط، وتدني مستوي التعليم والحصار، وعدم الاستقرار، وعدم تمكين النساء والشباب، وعدم اندماج الشباب اندماجاً كاملاً في الاقتصاد، وعدم حصول الأفراد والجماعات على فرص للتنمية الاقتصادية، وعدم الحصول علي الخدمات سوف يخلق شعوراً بالظلم والمعاملة غير المنصفة، وهي أحد أسباب الاتجاه إلي التطرف والعنف والجريمة والهجرة.



وأشارالسقا إلى أنه يجب الإسراع في إيجاد استراتيجيات وسياسات وبرامج تستهدف الاحتواء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمكين النساء والشباب، وخلق فرص عمل وتطوير المؤسسات الاقتصادية؛ لتصبح أكثر شمولاً، وتنمية القطاع الخاص، وتحديث نظام التعليم، بالإضافة إلي دعم الابتكار والمعرفة.