الجيش الإسرائيلي يعتقل سبعة أشخاص عبروا الحدود من الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت سبعة أشخاص، عبروا الحدود من الأردن إلى إسرائيل.



ووفق موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، فإن قوات الجيش الإسرائيلي، رصدت صباح اليوم السبت، سبعة مشتبه بهم، كانوا يعبرون الحدود من الأردن إلى إسرائيل.



وأضاف: أن جنود الجيش بالتعاون مع الشرطة، قاموا بتحديد مكانهم، واعتقالهم وتحويلهم للتحقيق.