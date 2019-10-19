شؤون فلسطينية

العسيلي: فتحنا الطريق بين رجال الأعمال الفلسطينيين والسعوديين للتبادل التجاري

العسيلي: فتحنا الطريق بين رجال الأعمال الفلسطينيين والسعوديين للتبادل التجاري
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم السبت، على أهمية الاتفاق، الذي وقع بين الرئيس محمود عباس، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، ومجلس أعمال سعودي فلسطيني، الأمر الذي سيعمل على زيادة التبادل التجاي، والاستثمار العربي والأجنبي في فلسطين.

وقال العسيلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): إنه سيتم تشكيل لجنة حكومية لدراسة كافة النقاط المهمة للبلدين، سواء لزيادة التبادل في الاستثمار أو في مختلف الوزارات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك لقاء فلسطيني سعودي للبدء في عمل الاتفاقيات اللازمة لفتح الطريق بين رجال الأعمال من البلدين لزيادة التبادل التجاري.

وفيما يتعلق بمنطقة جنين الصناعية، أعلن العسيلي، أنه تم توقيع اتفاق بقيمة 18 مليون يورو مع شركة تركية؛ لبدء العمل بالمنطقة الصناعية في جنين، بعد حل المشاكل العالقة، مضيفاً أن المشروع سيوفر 5000 فرصة عمل دائمة، و15 ألف فرصة مؤقتة.

وبين العسيلي، أن العمل في منطقة جنين الصناعية، سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة، وسنرى فيها شركات تركية وأجنبية وعربية، ومن ضمنها سعودية.

وأوضح العسيلي، أن وفداً حكومياً، سيقوم بزيارات لألمانيا والكويت والسويد والسعودية؛ لفتح آفاق تعاون اقتصادي في كل المجالات.

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