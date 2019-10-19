شؤون فلسطينية

نقابة الموظفين: سنخاطب اشتية بقضايا التفريغات والرُتب والعلاوات والتقاعد وقطع الرواتب منذ 2007

نقابة الموظفين: سنخاطب اشتية بقضايا التفريغات والرُتب والعلاوات والتقاعد وقطع الرواتب منذ 2007
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكدت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها بصدد التجهيز لورقة مطالب حقوقية لموظفي غزة، تبدأ من العام 2007، لتسليمها لرئيس الحكومة الفلسطيني محمد اشتية.

وقال عضو نقابة الموظفين، نضال المصري لـ"دنيا الوطن": إن سلسلة اجتماعات تعقد بين النقابة والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بهدف الخروج برؤية واضحة، تشمل كافة حقوق الموظفين العموميين منذ العام 2007 وإلى اليوم، وليس بدءًا من العام 2017، والتي بدأ فيها خصومات رواتب موظفي غزة.

وأوضح أن الرؤية تشمل قضية التمييز في نسب الصرف ما بين الموظفين بغزة ونظرائهم في الضفة، إضافة لملفات التقاعد المالي، وتفريغات 2005، وكذلك العلاوات والدرجات والرُتب العسكريين والمدنيين، وأيضًا قطع أو تجميد رواتب لبعض الموظفي، ودورات خارجية، وكذلك ما استجد من عدم المساواة في نسب الصرف، واستلام فيشة الرواتب، وغيرها من القضايا العالقة.

وأضاف المصري، أن الورقة ستحتوي على قضايا البطالة الدائمة، والعقود الموازية، والاتحادات الشبابية والاجتماعية، متابعًا: "كل ما هو حقوق للموظف تم انتهاكه بداية من العام 2007 "وهو عام الانقسام"، مرورًا بالعام 2017 "وهو عام خصومات الرواتب" نهاية بالعام الجاري، سيتم وضعه ضمن المطالب".

وأشار إلى أن نقابة الموظفين، تقدمت باقتراح يتم من خلاله تحديث بيانات كافة الموظفين في قطاع غزة، عبر لجنة مشتركة بين الهيئة المستقلة ونقابة الموظفين، للتسهيل عن الحكومة الحالية، نظرًا لإطلاع النقابة على كل البيانات.

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