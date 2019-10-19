دولي

أردوغان: المشكلة ليست بالشعوب العربية بل من يحكم تلك الدول

أردوغان: المشكلة ليست بالشعوب العربية بل من يحكم تلك الدول
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومات بعض الدول العربية، على خلفية إدانة الجامعة العربية للعملية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا.

وشدد أردوغان للصحفيين، في أعقاب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام أجنبية في اسطنبول، أمس الجمعة، على أن تركيا "لا تضع كل العرب في كفة واحدة"، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين الشعوب العربية وحكوماتها، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

وتابع: "المشكلة لا تكمن في شعوب الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بل في من يحكم تلك الدول، والذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية قبل ستة أعوام، يقترحون الآن إعادتها، كيف سنفسر هذا الأمر؟ ما الذي جرى؟ بالأمس شيء، واليوم شيء آخر".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تستضيف نحو 3.65 مليون لاجئ عربي في أراضيها، متهماً الحكومات العربية بالتقاعس عن دعم هؤلاء مالياً.

وأصدرت الجامعة العربية الأسبوع الماضي، بياناً دان العملية التركية الجديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، واصفاً إياهاً بالاحتلال، وتحفظت قطر والصومال على البيان.

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