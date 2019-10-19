نتنياهو يُحذر من تشكيل حكومة تستند إلى القائمة المشتركة

القائمة المشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن إقامة حكومة تستند إلى (القائمة المشتركة) هي خطوة مناهضة لـ (الصهيونية) و"تشكل خطراً على أمن إسرائيل"، وفق تعبيره.



وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن قيادة (القائمة المشتركة) وأعضاءها البارزين، أعربوا مراراً وتكراراً عن دعمهم للإرهاب، وتبجيلهم لمرتكبي "الاعتداءات" ورفضوا شجب المساس بجنود الجيش والمدنيين الإسرائيليين، وفق زعمه.



وأضاف نتنياهو: أن رئيس القائمة، أيمن عودة، يعتبر نفسه جزءاً من النضال الوطني الفلسطيني ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) التي يتزعمها عودة، نشرت إدانة شديدة اللهجة لدول الخليج والجامعة العربية بسبب اعتبارها (حزب الله) منظمة إرهابية، كما قال.



ودعا قادة (أزرق أبيض) و(إسرائيل بيتينو) إلى التعهد بعدم تشكيل حكومة أقلية تعتمد على (القائمة المشتركة).



وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن نتنياهو، غير قادر حتى اللحظة على تشكيل الحكومة، موضحة أنه تبقى أمامه خمسة أيام فقط لانتهاء مدة التفويض.