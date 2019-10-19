عاجل

  • نصر الله: الوتساب هو القشة التي قسمت ظهر البعير

  • نصر الله: فلتستمر الحكومة الحالية ولكن بروح جديدة

  • نصر الله: حكومة تكنوقراط لن تصمد أسبوعين

  • نصر الله: في حال استقالت الحكومة الحالية فإنه لن يكون بعد ذلك حكومة

  • نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية

  • نصر الله: حزب الله منزعج من بعض المصارف ولكننا لا نفكر بطريقة سلبية

  • نصر الله: يجب أن يضحي الجميع ولكن المؤسسات الرسمية تطالب الفقراء بالتضحية

مباشر | خطاب للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" حول الأحداث في لبنان

عربي

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان

أول تعليق من حسن نصر الله على مظاهرات لبنان
مسيرات لبنان
رام الله - دنيا الوطن
علّق الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، على المظاهرات العارمة، التي عمّت مناطق متفرقة من لبنان خلال اليومين الماضيين.

وقال في كلمة له اليوم السبت: إن بعض القيادات السياسية، تتخلى عن المسؤولية، وتلقي التبعات على الآخرين، مضيفاً أن ما تشهده البلاد، هو نتيجة تراكم سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية.

وأضاف نصر الله: أن على الجميع، أن يتحمل المسؤولية، ومن المعيب التنصل منها، وخصوصاً الذين شاركوا بالحكومات السابقة، مؤكداً أن الشعب اللبناني، لم يعد يتحمل أي ضرائب أو رسوم جديدة.

وتابع الأمين العام لـ (حزب الله): أن الوضع المالي اليوم، هو نتيجة تراكم عشرات السنين، وعلى الجميع تحمل المسؤولية، محذراً من خطر الانفجار الشعبي في لبنان، بسبب إرهاق محدودي الدخل.

وقال نصر الله: إن الخطر هو الانفجار الشعبي نتيجة الممارسات الخاطئة، وفرض الضرائب على الفئات الفقيرة، مؤكداً أن على من في السلطة، أن يدرك أن الشعب، لم يعد يحتمل، عندما يقرر أن يذهب للمعالجة.

وشدد على أن الشعب اللبناني، سينزل إلى الشارع، وستصبح كل القوى السياسية عاجزة عن السيطرة عليه، مشيراً إلى أن سلوك بعض السياسيين والقوى السياسية في لبنان، يعبر عن انعدام الروح الوطنية والأخلاقية والإنسانية في التعاطى مع مصير الناس والبلد، ومع قضايا الشأن العام.

أخبار ذات صلة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

دول عربية تُحذّر مواطنيها من السفر للبنان

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

السعودية تُجري تعديلات في نظام إصدار وثائق السفر

منظمة حقوقية عربية تحذر السلطات اللبنانية من قمع الاحتجاجات الشعبية بلبنان

منظمة حقوقية عربية تحذر السلطات اللبنانية من قمع الاحتجاجات الشعبية بلبنان

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من عايدة وتنفذ عدة مداهمات في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من عايدة وتنفذ عدة مداهمات في الضفة

نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت

نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب

محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب

توظيف الأعياد الدينية اليهودية في تصعيد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

توظيف الأعياد الدينية اليهودية في تصعيد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جباليا واستهداف مراكب الصيادين ببحر السودانية

إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جباليا واستهداف مراكب الصيادين ببحر السودانية

التنمية الاجتماعية تُدين اعتقال الطفل قصي الجعار

التنمية الاجتماعية تُدين اعتقال الطفل قصي الجعار

&#34;أبو مويس&#34;يؤكد على ضرورة أن تكون أولوية الأبحاث العلمية خدمة التنمية المستدامة

"أبو مويس"يؤكد على ضرورة أن تكون أولوية الأبحاث العلمية خدمة التنمية المستدامة

منوعات

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة &#34;الحدث&#34; في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة "الحدث" في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

عربي

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية