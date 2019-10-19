قوات الاحتلال تعتقل عدة شبان من عايدة وتنفذ عدة مداهمات في الضفة





رام الله - دنيا الوطناعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت عدة شبان من مخيم عايدة ببيت لحم، وداهمت مناطق في عزون ودورا القرع وبيت فجار والعيساوية وحزما.وأفادت مصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت ثلاثة شبان من محيط المقبرة الإسلامية في مخيم عايدة شمال بيت لحم.كما داهمت منزليْن في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتركت خراباً كبيراً فيهما.إلى ذلك، تعرضت قريتا دورا القرع شمال رام الله، ودير سامت في مدينة دورا جنوب الخليل، لأعمال الدهم والتفتيشوفي سياق متصل، رد الشبّان على اعتداءات جنود الاحتلال، بزجاجاتٍ حارقةٍ، خلال المواجهات المندلعة داخل قرية العيساوية في القدس المحتلة، إضافة إلى استهداف قوة من جيش الاحتلال بـ "أكواع"، في محيط المدخل الشمالي لبلدة عَزون شرق قلقيلية.كما وأعطب شبّان ليلاً ناقلة جنود للاحتلال، خلال مواجهاتٍ، اندلعت في قرية حزما شمال شرق القدس المحتلة.