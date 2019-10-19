نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت



وأكد النشطاء أن منطقة بطيشة غير خاضعة لمنطقة تنسيق، ولا هي موجودة داخل حدود مستوطنة فمعظمها تقع ضمن منطقة ب، مشددين على ضرورة عدم تمكين المستوطنين في استغلال والاستفراد بالمنطقة.



وكانت قوات الاحتلال قد صادرت أمس باجر أثناء تأهيل طريق الشعب، واعتقلت الشاب شنار محمود زكي واقتادته لمستوطنة عيليه.



كما طرد جنود الاحتلال مزارعين من قريوت في منطقة بطيشة، على الرغم من عدم دخولها لمنطقة تنسيق، وكان ذلك بوجود جنود وأمن المستوطنة، وبوجود المستوطن المتطرف كورن، الذي يستهدف دائما المزارعين ويقوم بإحضار الجيش للمزارعين ويستهدفون أشجار المواطنين ويحرقونها.







رام الله - دنيا الوطنأطلق نشطاء في بلدة قريوت جنوب نابلس دعوات اليوم السبت للتوجه بشكل جماعي للمناطق القريبة من المستوطنات، نظرا للاستهداف الكامل لمزارعين قريوت وطردهم من عدة مواقع، إضافة للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون.وتمت الدعوة من عدة لجان ونشطاء عبر منصات للتواصل الاجتماعي، في بلدة قريوت للتوجه اليوم بشكل جماعي لمنطقة بطيشة بالكامل وقطف ثمار الزيتون بها، وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال والمستوطنين بالخروج من الأرض.