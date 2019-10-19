البحرين: الأسلحة الإيرانية المضبوطة كافية لتدمير نصف المنامة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تطرق وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، عن أسلحة ومتفجرات دخلت بلاده قادمة من إيران، قائلاً: إن المنامة، ضبطت أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران، كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة.



وأضاف آل خليفة، وفق صحيفة (الشرق الأوسط): "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة، وهي رسالة سلام وحسن جوار"، مضيفاً: "إن لم تأت هذه الرسالة من طهران، فهي تتحمل المسؤولية".



وشن وزير الخارجية البحريني هجوماً عنيفاً على قطر، وقال إنها تحاول عرقلة الحل في اليمن، مشيراً إلى أن الدور الذي تلعبه قطر دوماً كان فاشلاً، ولن ينجح أبداً في اليمن، لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري، والتدخل الإيراني، وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه.



ورأى آل خليفة، أن قطر تلعب دوراًفي عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق.