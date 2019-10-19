منظمة حقوقية عربية تحذر السلطات اللبنانية من قمع الاحتجاجات الشعبية بلبنان

حذرت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم السبت السلطات اللبنانية وقوى الامن اللبنانية والجيش من قمع الاحتجاجات الشعبية ببيروت وكافة المدن اللبنانية ودعت القوى الامنية بالوقوف على الحياد ومواجهة فقط اعمال الشغب والتخريب للمنشات العامة والخاصة.



واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الاحتجاجات بلبنان تعتبر انتفاضة شعبية خالصة وتعبر عن مطالب الشعب الللبنانى بكافة طوائفه وتمثل مطالب مشروعة فى ظل انهيار الاقتصاد اللبنانى وتفشى الفساد وفرض الحكومة لمزيد من الضرائب.



ودعت المنظمة لبنان بتشكيل حكومة كفاءات جديدة بعيدا عن كافة الرموز السياسية على الساحة اللبنانية التى اصبحت غير مقبولة شعبية مؤكدة ان انتفاضة الشعب اللبنانى لا يمكن قمعها او مواجهتها بالقوة والعنف لانها تعبير عن ارادة كل الشعب اللبنانى.





رام الله - دنيا الوطن