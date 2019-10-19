بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأحد.وأشارت في بيان لها إلى أن الحافلات المقرر سفرها، هي الثالثة والرابعة والخامسة، من كشف (10/17)، مطالبة بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.ودعت إلى التواجد صباح غد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.