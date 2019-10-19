محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب



كما شارك كميل وسالم والحضور، في حفل إحياء يوم التراث الفلسطيني، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع حركة فتح، إقليم سلفيت في ذات المدرسة.



ورحب محافظ سلفيت في كلمته بزيارة وزير النقل والمواصلات والوفد المرافق له للمحافظة، ومشاركته في فعالياتها، وثمن جهود مديرية التربية والتعليم، وحركة فتح، والمجتمع المحلي في دعم ومساندة مؤسساتنا التعليمية، مؤكداً على ضرورة التحرك على كافة المستويات؛ لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد أبناء شعبنا، وكذلك الإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في كافة بلدات وقرى المحافظة.



وأشاد سالم بدور محافظة سلفيت ومؤسساتها وعملها المتواصل للنهوض والارتقاء بالخدمات التي من شأنها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه، مؤكداً أن وزارته لن تدخر جهداً في ذلك.





ورحب عبد الستار عواد بالوزير، مشيراً إلى الاستهداف الذي تتعرض له بلدات وقرى المحافظة من الاحتلال ومستوطنيه؛ مؤكداً التفاف مكونات وفعاليات سلفيت إلى جانب محافظة سلفيت، ومحافظها في جهوده المبذولة للنهوض بالمحافظة.



بدوره، شكر أمين عواد وزير النقل والمواصلات ومحافظ سلفيت على تلبية الدعوة والمشاركة في فعاليات إحياء يوم التراث الفلسطيني الذي تنظمها مديرية التربية.





قال أسامة مصلح مدير عام هيئة الشؤون المدنية بسلفيت، في كلمة ألقاها نيابة عن الداعمين: إن ياسوف عصية على الاحتلال والمستوطنين، وما قدمته طالباتنا اليوم من عروض ونشاطات، أكبر دليل على تحدينا وصمودنا أمام عنجهية الاحتلال، وحيا الهيئة التدريسية في مدرسة بنات ياسوف الثانوية، على دورها في استنهاض همم الطالبات، مضيفاً أن افتتاح مختبر الحاسوب، يأتي بدعم سخي من أبناء حركة فتح، وبالتزامن مع قرب إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات، شاكراً كل من ساهم في هذا الإنجاز للارتقاء بمؤسساتنا التعليمية.











ومن جانبه، شكر عبية كل المؤسسات والحضور والداعمين، مؤكداً وقوف مجلس ياسوف إلى جانب الأهالي في تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالتعليم وكافة القطاعات في القرية.

رام الله - دنيا الوطنافتتح محافظ سلفيت، اللواء الدكتور عبد الله كميل، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب في مدرسة بنات ياسوف، إسكاكا الثانوية، بدعم من حركة فتح إقليم سلفيت، بحضور كل من: قائد المنطقة العميد إيهاب السعيدني، وأمين سر حركة فتح، إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، ومدير التربية والتعليم، أمين عواد، ورئيس مجلس ياسوف، خالد عبية، وعدد من مدراء المؤسسات الأمنية والرسمية والأهلية والهيئة التدريسية، وأمين سر منطقة ياسوف التنظيمية، وعدد من رجال الأعمال والأهالي.