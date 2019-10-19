إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق جباليا واستهداف مراكب الصيادين ببحر السودانية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، عن إصابة مواطن اليوم السبت، بجروح متوسطة في القدم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.



إلى ذلك، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، النار، تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية شمال قطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.