البردويل عن التحالفات السياسية بالانتخابات: حركة حماس قوية ولديها جمهور كبير

قال عضو المكتب السياسي لـ (حماس)، صلاح البردويل: إن حركته لم تتحدث مع أي طرف فلسطيني؛ لإقامة تحالفات سياسية لخوض الانتخابات المقبلة.





وأضاف البردويل، لـ "دنيا الوطن": "لم نتحدث عن تحالفات مع أحد، ولم تبدأ العملية الانتخابية؛ لتحدث حوارات بين الفصائل وبين الأطراف، وحماس قوية ولديها جمهور كبير، وتستطيع أن تخوض الانتخابات وتحترم النتائج، وفي النهاية هذه القضية كلها تأتي بالتوافق الكامل".





وتابع البردويل: "الانتخابات آلية تنظم جزءاً من الشأن الفلسطيني، وليس الشأن الفلسطيني كله، وما طرحته الرؤية الوطنية هو اتفاق شامل لاستعادة الوحدة الفلسطينية سياسياً واجتماعياً، والوحدة مطلوبة وملحة من أجل مواجهة الاحتلال ومواجهة الدكتاتورية الموجودة طرفنا، من قبل الرئيس محمود عباس"، وفق قوله.





واستطرد: "الانتخابات يجب أن يتفق على قانونها، ويجب أن يتفق على احترام نتائجها، ووظيفة المنتصر والمهزوم فيها، وكل ذلك يحتاج لتوافقات وخارطة طريق لكي نعرف كيف نستفيد من الانتخابات".



وأكمل البردويل: "إذا بدأنا بالانتخابات دون توافق باعتقادي سنقع بشر أعمالنا، وربما البعض بنزق معين أو كبريا لا يعترف بالنتائج، وربما القوانين تكون غير مرضية للبعض، والقضية تحتاج لتوافق وطني، فتناول الانتخابات يعتبر تناولاً للمؤسسة الفلسطينية ككل، والذي تشكل الانتخابات جزءاً منه".





واستكمل: "النظام الفلسطيني فيه منظمة التحرير، وفيه السلطة، التي تنبثق عنها الحكومة، والمجلس التشريعي، فهل هذه الانتخابات للدولة أم للسلطة؟ هذا كله يجب أن نتفق عليه، حتى نخرج برؤية وخارطة طريق محترمة، تصل بنا لوحدة وطنية حقيقة".





وأضاف البردويل: "سنقول رؤيتنا بكل وضوح، نحن مع الانتخابات، والانتخابات مهمة جداً، ولكن هناك رؤية وطنية تجعل الانتخابات تتجه لتوافق وليس العكس، الانتخابات يجب أن تكون متزامنة، رئاسية وتشريعية لأن كل المؤسسة الفلسطينية، يجب أن يحدث فيها تغيير".





واستكمل: "القضية ليست بالمجلس التشريعي، فهو موجود، ونحن لا نعترف بحله لأنه حُل بطريقة غير قانونية، ونحن نتحدث عن أن الانتخابات جزء، ونتيجة حوار وطني شامل، وكل الاحترام للدكتور حنا ناصر وجهوده؛ لتحقيق الديمقراطية".



شاهد تصريحات صلاح البردويل لـ"دنيا الوطن":





خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك