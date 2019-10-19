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شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تُدين اعتقال الطفل قصي الجعار

التنمية الاجتماعية تُدين اعتقال الطفل قصي الجعار
الطفل فوزي الجعار
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة التنمية الاجتماعية، انتهاكات الاحتلال المتواصلة والمخالفة للقانون الدولي والإنساني بحق الأطفال، وآخرها اعتقال الطفل قصي إبراهيم فوزي الجعار (٩ سنوات) من بلدة بيت أمر.

وقالت الإدارة العامة للأسرة والطفولة: أن قوات الاحتلال، تقوم بإجراءات قاسية ضد الأطفال الأسرى، فما زال نحو ٢٥٠ طفلاً رهن الاعتقال في ظروف سيئة وقاسية.

وأوضحت، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن دولة الاحتلال تنتهك كل يوم وبشكل متعمد وممنهج وعلى مدى سنين طويلة منذ احتلالها لفلسطين، حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأطفال الفلسطينيين، فهي بذلك تواصل سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين متنكرة للحماية الواجبة لهم بموجب أكثر من 27 اتفاقية دولية تنص على توفير الحماية للأطفال، وحقهم في العيش بحرية وكرامة. 

ودعت كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الضغط على حكومة الاحتلال؛ لإلزامها بوقف سياسة استهداف الأطفال بعمليات القتل والاعتقال، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وإلزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال وخصوصاً الأطفال والنساء منهم دون قيد أو شرط، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه فئة الأطفال،  وتثبيت حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدولية.

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