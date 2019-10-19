تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح



ورفض المحتجون مهلة الحريري، وحاولوا شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن، بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



في السياق نفسه، قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل: إن هناك جهاتٍ سياسية، تستغل المظاهرات لإسقاط رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، داعياً أنصاره في التيار الوطني الحر إلى "عدم الانجرار وراء حركات مشبوهة".



وأرجع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، الأزمة التي يشهدها لبنان، إلى ما وصفها بـ"سيطرة حزب الله على البلاد".



وأضاف السنيورة في تصريحات لـ (سكاي نيوز) عربية، أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.

رام الله - دنيا الوطنتراجعت حدة المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، ومناطق أخرى من البلاد، اليوم السبت، بعد يوم شهد مقتل اثنين من المتظاهرين في طرابلس شمالي البلاد.وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن عشرات المتظاهرين، عادوا للتجمع الليلة الماضية، في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، بعد أن أخلتها قوات الأمن قبل منتصف الليل.وكانت قوى الأمن، قد اشتبكت مع المتظاهرين، وقامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريقهم من ساحة رياض الصلح وسط بيروت.كما فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، واعتقلت نحوَ 70 شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب، فيما أعلنت القوى الأمنية عن جرح أكثر من 50 من عناصرها خلال الاحتجاجات.ساحة معركةومع حلول الليل، نظمت حشود تُلوّح بالعلم اللبناني مسيرات ومواكب سيارات عبر الشوارع على وقع الأغنيات الوطنية من مكبرات الصوت، وهم يهتفون بشعارات تطالب بـ"إسقاط النظام".وأغشي على بعض المحتجين بعد إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وقال الصليب الأحمر اللبناني: إن فرقه عالجت 160 شخصاً، أصيبوا في الاحتجاجات منذ مساء الخميس.واستخدم بعض المتظاهرين، الذين كان من بينهم ملثمون، قضباناً حديدية لتهشيم واجهات المتاجر في منطقة راقية من بيروت، كما أغلقوا طرقاً، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.ومع اشتعال الحرائق بدت بعض الشوارع مثل ساحات المعارك، وتناثر فيها الرصاص المطاطي وشظايا الزجاج واللوحات الإعلانية الممزقة، وظل رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق حتى ساعة متأخرة من الليل.مهلة الحريريوكان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، قد أمهل، أمس الجمعة، الشركاء السياسيين في لبنان، 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية، مهدداً باللجوء إلى خيارات أخرى.