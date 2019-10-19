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شؤون فلسطينية

الصالح: تسجيل انتهاكات الاحتلال مهمة وطنية تساعد في معركتنا الدبلوماسية

الصالح: تسجيل انتهاكات الاحتلال مهمة وطنية تساعد في معركتنا الدبلوماسية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح على أهمية تسجيل الاضرار الناتجة عن جدار الفصل العنصري لتوثيق انتهاكات الاحتلال وممارساته بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، مشيراً الى قرار الجمعية العمومية المستند الى محكة لاهاي والخاص بالجدار. 

وحث الصالح في لقاء مع اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، وعدد من ذوي العلاقة وحضور هيئات محلية من محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، الهيئات المحلية على التعاون الجاد باهتمام بالغ وتوفير كل الإمكانيات للمتضررين لتقديم سجلاتهم، وابدى استعداد الوزارة أيضا بمساعدة الهيئات المحلية بكل ما يلزم من اجل ذلك.

وأضاف ان تثبيت الحقوق الوطنية العامة مهمة وطنية تساعد في معركتنا الدبلوماسية مع الاحتلال الغاشم، وتكشف عن ممارساته امام المحافل الدولية، فالاحتلال يراهن على الزمن ويمارس كل ما بوسعه من انتهاكات وقرارات عنصرية ضدنا، بالاستلاء على الأرض والممتلكات والتضيق وغيرها، وكان اخرها ما قام به في وادي الحمص من انتهاك صارخ بهدم مئات البيوت وتشريد ساكنيها.

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