عاجل

  • نصر الله:الخطر الثاني هو الإنفجار الشعبي نتيجة الممارسات الخاطئة وفرض الضرائب على الفئات الفقيرة

  • نصر الله يحذر من خطر الانفجار الشعبي في لبنان بسبب إرهاق محدودي الدخل

  • نصر الله: الوضع المالي اليوم هو نتيجة تراكم عشرات السنين وعلى الجميع تحمل المسؤولية

  • نصر الله: الوضع المالي والاقتصادي الحالي ليس وليد الساعة بل هو نتيجة تراكم

  • نصر الله: بعض القيادات السياسية تتصرف بموقع المتفرج على التل وتتخلى عن مسؤوليتها

  • نصر الله: على الجميع في لبنان خارج السلطة وداخلها تحمل المسؤولية أمام الواقع الخطير

مباشر | خطاب للأمين العام لحزب الله "حسن نصر الله" حول الأحداث في لبنان

دولي

بومبيو: إيران قد تُكرّر هجمات (أرامكو) في إسرائيل

بومبيو: إيران قد تُكرّر هجمات (أرامكو) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هوّن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، من تأثير الانسحاب من سورية على "حريّة العمليّات" الإسرائيليّة في سورية، قائلًا، في حديث لصحيفة (جيروزاليم بوست)، أمس الجمعة: "إنها ستبقى محفوظة، متذرعًا، كانت إدارتنا واضحة للغاية حول أنّ لإسرائيل حقًا أساسيًا في الانخراط في أي نشاط يضمن أمنها، ليس من حقّها فقط... بل واجبها".

وأكد بومبيو، أنه يأخذ التهديدات الإيرانية في المنطقة على محمل الجدّ، وهناك احتمال أن يقوم النظام الإيراني بمحاولة الهجوم على إسرائيل، بالطريقة ذاتها التي تم الهجوم فيها على السعوديّة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأضاف بومبيو، الذي زار إسرائيل، أمس الجمعة، للقاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستبقى تراقب عن كثب الحدود العراقيّة- السوريّة، للمساعدة في منع نقل سلاح إيرانيّ، معللاً ذلك بالقول: "نعلم أن هذه المنطقة تحاول فيها إيران نقل أنظمة عسكريّة إلى سورية ولبنان تهدّد إسرائيل، ونحن سنستمرّ في فعل كل شيء باستطاعتنا فعله للتأكد أن لدينا القدرة على تحديد هذه الأنظمة، حتى نستطيع الرد بالشكل المناسب".

والتقى بومبيو صباح الجمعة، بنتنياهو ورئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، والمبعوث الأميركي لسورية، جيم جيفري، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، والسكرتير العسكري لنتنياهو، آفي بلوط.

واستبعد بومبيو، أن يؤدّي الانسحاب الأميركي من الشمال السوري إلى تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة، وقال: إن إدارته ستبقى ملتزمة بوقف إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وكرّر أنه فيما يتعلّق بمنع إيران من تحقيق اختراق نحو القنبلة النووية، فإنّ "كل الخيارات متاحة".

وأضاف: "لا ينبغي لأي أحد أن يفسّر الانسحاب من شمالي سورية على أنه علامة على أنّ أميركا لم تعد ملتزمة باستراتيجيّتها لوقف هجوم ايران وجهودها للحصول على قدرات نوويّة".

وصباح الجمعة، قال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو: "تحدّثنا عن التهديدات الأمنية الإيرانية في المنطقة، وتبادلنا الأفكار حول كيفية ضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفاً: "العلاقة الوثيقة بين بلدينا هي أقوى على الإطلاق من أي وقت مضى".

بدوره، قال نتنياهو، عندما سُئل عن الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة مع تركيا؛ لوقف العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة قبل أكثر من أسبوع في الشمال السوري، أجاب "نأمل في الحصول على أفضل نتيجة، وأن تتحول الأمور إلى الأفضل"، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، عن نتنياهو، قوله "أجرينا مباحثات مهمة حول تعزيز التحالف بيننا وحول المنطقة والتحديات المختلفة التي نتعامل معها."

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) بأنه خلال الجلسة، أطلع بومبيو نتنياهو على آخر المستجدات بشأن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من شماليّ سورية، الأمر الذي يثير قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وينظر إلى زيارة بومبيو في أعقاب وقف إطلاق النار في شمال سورية، على أنها محاولة لتهدئة مخاوف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من أن سحب القوات الأميركية، يمكن أن يعرضها لهجمات إيران أو وكلائها في المنطقة.

ووصل بومبيو إلى البلاد في وقت سابق فجر الجمعة، بعد أن تفاوض هو ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، في أنقرة، على اتفاق أتاح تعليق تركيا عملياتها العسكرية في شمال شرق سورية، غير أن هذا الاتفاق أثار انتقادات حيث اعتبره كثيرون تخليًا عن حلفاء واشنطن الأكراد.

وقال بيان للخارجية الأميركية في وقت سابق، إن بومبيو "سيناقش مع نتنياهو التطورات في سورية والحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وكان بومبيو، قد دعا في وقت سابق اليوم، قبل اجتماعه مع نتنياهو، مجلس الأمن الدولي إلى تجديد حظر بيع السلاح لإيران.

وقبيل اجتماعه مع نتنياهو غرد بومبيو على حسابه في (تويتر): "بسبب الصفقة المعيبة مع إيران (الاتفاق النووي)، فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، سينتهي في عام واحد".

أخبار ذات صلة

اشتباكات في مظاهرات ببرشلونة شارك فيها نصف مليون شخص

اشتباكات في مظاهرات ببرشلونة شارك فيها نصف مليون شخص

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني حول (بريكست)

جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني حول (بريكست)

خمسة أيام أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة

خمسة أيام أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة

أردوغان: سننقل جميع أراضي سوريا إلى الحكومة السورية الشرعية المقبلة

أردوغان: سننقل جميع أراضي سوريا إلى الحكومة السورية الشرعية المقبلة

انفجار داخل مسجد في شرق أفغانستان ومقتل 29 على الأقل

انفجار داخل مسجد في شرق أفغانستان ومقتل 29 على الأقل

ترامب: تركيا والأكراد مثل طفلين ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا

ترامب: تركيا والأكراد مثل طفلين ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا

استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب

استقالة وزير أميركي ورد اسمه بتحقيق عزل ترامب

العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

العفو عن 550 ألف مدان في اليابان

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت

نشطاء يطلقون دعوات للتكاتف والتعاون لقطف ثمار الزيتون في قريوت

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب

محافظ سلفيت ووزير النقل والمواصلات يفتتحان مختبر الشهيد ياسر عرفات للحاسوب

توظيف الأعياد الدينية اليهودية في تصعيد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

توظيف الأعياد الدينية اليهودية في تصعيد الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

التنمية الاجتماعية تُدين اعتقال الطفل قصي الجعار

التنمية الاجتماعية تُدين اعتقال الطفل قصي الجعار

&#34;أبو مويس&#34;يؤكد على ضرورة أن تكون أولوية الأبحاث العلمية خدمة التنمية المستدامة

"أبو مويس"يؤكد على ضرورة أن تكون أولوية الأبحاث العلمية خدمة التنمية المستدامة

الصالح: تسجيل انتهاكات الاحتلال مهمة وطنية تساعد في معركتنا الدبلوماسية

الصالح: تسجيل انتهاكات الاحتلال مهمة وطنية تساعد في معركتنا الدبلوماسية

براك: نعتزم تطبيق إرشادات منع الرشوة في قطاع الشركات

براك: نعتزم تطبيق إرشادات منع الرشوة في قطاع الشركات

منوعات

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

هجوم على فنانة خليجية بسبب ماطلبت الحصول عليه مع هدايا يوم ميلادها

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

نيكي ميناج تتراجع.. رسالة جديدة منها للسعودية

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

فتاة تطلب الزواج من أحد أعضاء فرقة BTS بالسعودية.. وهكذا رد عليها أحد المنظمين

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

أول تعليق رسمي على أنباء وفاة كاظم الساهر

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

منى الغضبان تكشف أسرارًا جديدة بشأن فيديوهاتها مع خالد يوسف

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

شاهد.. نادين الراسي تصرخ وسط الإطارات المُشتعلة: أنا جوعانة ومديونة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة &#34;الحدث&#34; في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: متظاهر يتحرش بمراسلة "الحدث" في لبنان على الهواء مباشرة

فيديو: الإعلامية &#34;ديما صادق&#34; تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

فيديو: الإعلامية "ديما صادق" تغادر المستشفى وتنضم للمتظاهرين

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

راغب علامة يقترح وضع ضرائب على الهواء الملوث

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

إليسا: يا ويلكن من غضب الناس

عربي

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

تراجع حدة المظاهرات في لبنان وسط مهلة حكومية للإصلاح

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

باسيل: إما الانهيار الكبير أو الانقاذ الجريء

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

لبنان: الحريري يمهل شركاءه 72 ساعة لدعم الإصلاحات

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية

الأسد: يجب العمل على وقف العدوان وانسحاب القوات التركية والأمريكية