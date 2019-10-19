مجدلاني يَكشف ملفات اجتماع "التنفيذية" اليوم ويُوجّه رسالة لحركة حماس





وأضاف مجدلاني: موضوع الانتخابات هو الحلقة المركزية الآن في المرحلة الراهنة، وكانت اللجنة التنفيذية توافقت على العمل بشكل مشترك، من أجل إدارة حوار وطني في إطار المنظمة، وهذا الحوار يُعالج كافة القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على التوالي، وضمان الشفافية والنزاهة والحريات وإجراء العملية الانتخابية، واحترام العملية الانتخابية.



وتابع: في المقابل، وما ينجم عن هذا الحوار الداخلي الوطني الفلسطيني، في إطار المنظمة، هو ما يمكن من خلاله الحوار مع حركة حماس.





وأردف: نعتقد أن حماس من حقها أن تقرر المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات، ولكن ليس من حقها منع أبناء شعبنا من المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً.



وأعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن اعتقاده بأن موضوع الانتخابات، استحقاق وطني ينبغي إجراؤه بالسرعة الممكنة، لأنه لا يمكن الانتظار على إجراء العملية الانتخابية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني، للمشاركة واختيار من يمثلهم.



وفيما يتعلق بزيارة مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر إلى إسرائيل نهاية الشهر الجاري، قال مجدلاني: نعتقد أن هذه المحاولة الأخيرة من قبل الإدارة الأمريكية لدعم نتنياهو في تشكيل الحكومة في المرحلة المقبلة، قبل الحديث عن (صفقة القرن).





وأضاف: مشروع (صفقة القرن)، لم يعد قائماً فعلياً وعملياً بفعل متغيرات مهمة، والاهتمام الآن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضعه الداخلي في ضوء تحرك مجلس النواب لسحب الثقة عنه.

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، عن اجتماع للجنة، سيعقد اليوم السبت، لمناقشة عدة قضايا.وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك عدة ملفات يتم مناقشتها، خاصة الوضع السياسي العام، وزيارة الرئيس للمملكة العربية السعودية، ونتائجها المهمة التي تمخص عنها تشكيل مجلس اقتصادي مشترك.