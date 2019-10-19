خمسة أيام أمام نتنياهو لتشكيل الحكومة

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء، وزعيم حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، غير قادر حتى اللحظة على تشكيل الحكومة، موضحة أنه تبقى أمامه خمسة أيام فقط لانتهاء مدة التفويض.



وقال المحلل في الصحيفة، كارولينا لاندسمان: "إن نتنياهو أمامه خمسة أيام فقط، حتى انتهاء مدة التفويض التي منحه إياها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين؛ لتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أنه فشل حتى اللحظة في حشد 61 من أعضاء الكنيست في الائتلاف.



ووفقًا للتقديرات لن يمنح ريفلين نتنياهو تمديدًا لمدة أسبوعين لمواصلة جهوده، وهذا يعني أنه بعد خلال خمسة أيام وللمرة الأولى منذ استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت في عام 2008، حيث مُنحت تسيبي ليفني الفرصة لتشكيل حكومة (وفشلت)، سيكون التفويض في يد شخص غير نتنياهو.