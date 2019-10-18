براك: نعتزم تطبيق إرشادات منع الرشوة في قطاع الشركات

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك، عزم الهيئة تطبيق اجراءات جديدة فيما ‏يخص الحد من انتشار الرشوة في قطاع الشركات المملوكة للدولة وفي قطاع الاعمال التجارية الدولية ‏استجابة لتوصيات مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.‏وقال المستشار براك في ختام مشاركته على رأس وفد رسمي من هيئة مكافحة الفساد في المؤتمر ‏الدولي ليوم مكافحة الفساد للشركات المملوكة من قبل الدولة الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي ‏‏(‏OCDE‏) في العاصمة الفرنسية باريس: " ان اهم مخرجات المشاركة في هذا المؤتمر النوعي تمثل في ‏الاتفاق على وضع ارشادات لمنع الرشوة في قطاع الشركات المملوكة للدولة و قطاع الاعمال التجارية ‏الدولية"، موضحا ان هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية سوف تتخذ اجراءات جديدة وتبحث امكانية تطبيق هذه ‏الارشادات بما يلبي متطلبات المعايير الدولية من جانب ويساهم في تقوية المناعة المؤسساتية في قطاع ‏شركاتنا المملوكة لدولة فلسطين وقطاع الاعمال التجارية من الجانب الاخر.‏وتضمن المؤتمر الدولي مناقشة سبل تطوير أدوات مكافحة الفساد و نشر مبادئ وقيم النزاهة في القطاع ‏العام، كما ركز المشاركون في المؤتمر على سلوك الدول في ملكية الشركات في القطاعين الخاص و العام.‏وقدمت خلال المؤتمر عدة اوراق عمل ومداخلات حول الترويج للنزاهة وقيم المساءلة القانونية في هذا ‏المجال، اضافة الى مناقشة تحديد مخاطر الفساد في القطاع العام وسبل انفاذ القوانين الخاصة بمكافحة ‏الفساد.‏واوصى المشاركون في المؤتمر باعتماد العديد من التوصيات المقدمة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي ‏والتنموي (‏OCDE‏) حول افضل الطرق والوسائل لمحاربة آفة الفساد في القطاع العام وخاصة قطاع ‏الشركات المملوكة من قبل الدولة.‏وتسعى هيئة مكافحة الفساد لمواصلة جهودها المهنية لتطوير البيئة التشريعية والقانونية الفلسطينية بما يوسع ‏نطاق عمل وقدرة هيئة مكافحة الفساد على محاصرة الفساد ودرء مخاطره خاصة فيما يخص الجريمة ‏الاقتصادية التي لم تخضع لقانون مكافحة الفساد رغم النص الواضح في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ‏على اخضاع القطاع الخاص وجريمتي الرشوة والاختلاس والجريمة الاقتصادية الماسة بالاقتصاد الوطني ‏لاختصاص هيئة مكافحة الفساد‎.‎في جانب اخر اجتمع المستشار، أحمد برّاك، مع نظيره الفرنسي، رئيس الوكالة الفرنسية لمكافحة ‏الفساد، السيد تشارلز دوكين، في مقر الوكالة في باريس، برفقة الوفد المشارك. ‏وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل و آليات التعاون المستقبلي بين الطرفين، وسط تأكيد المستشار براك ‏على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتعزيز ‏التعاون الدولي. ‏ومن الجدير ذكره بان وفد هيئة مكافحة الفساد للمؤتمر برئاسة المستشار الدكتور أحمد برّاك، ضم كل ‏من الأستاذ أسامة السعدي، الأستاذة ولاء عبد الله، والأستاذ أحمد الاطرش.‏