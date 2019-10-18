شؤون فلسطينية

إصابة 11 مواطنا بينهم خمسة أطفال في حادث سير قرب نابلس

إصابة 11 مواطنا بينهم خمسة أطفال في حادث سير قرب نابلس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 11 مواطنا، بينهم خمسة أطفال، في حادث سير على طريق النصارية قرب مدينة نابلس، مساء اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لـ11 مصابا في حادث سير، قبل نقلهم إلى المستشفى العربي التخصصي بمدينة نابلس، ووصفت جروحهم بالمتوسطة.

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