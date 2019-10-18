إصابة شاب ومتضامن وإعتقال أخر خلال قمع جيش الإحتلال لمسيرة "كفر قدوم"

مسيرة "كفر قدوم"

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رام الله - دنيا الوطن

اصيب شابان احدهما متضامن اجنبي بجروح فيما اعتقل جيش الاحتلال احد الدوليين المتضامنين من برشلونة خلال قمعه لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.



وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة من خلال كمين شارك فيه عدد كبير من الجنود اسفر عن اعتقال احد المتضامنين الاجانب من برشلونة واعتدوا علية بالضرب، فيما اصيب شابان بجروح احدهما متضامن جراء سقوطهما اثناء ملاحقة الجنود للمشاركين.



واكدت المصادر ان مواجهات عنيفة اندلعت بعد كشف الكمين بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز مما ادى الى اصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.



يذكر ان المتضامن المعتقل هو احد اعضاء فريق من برشلونة اعتادوا سنويا زيارة فلسطين ومشاركة اهالي البلدة وبلدات اخرى في مختلف محافظات الوطن في موسم قطف الزيتون.